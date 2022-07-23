Окупанти намагаються сповільнити український контрнаступ на півдні інтенсивними артилерійськими ударами, - британська розвідка

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Ймовірно, Росія намагається уповільнити українську атаку артилерійським вогнем вздовж природного бар'єра річки Інгулець, притоки Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Водночас лінії постачання окупантів на Херсонщині наразі є доволі уразливими. На додаток, українські удари спричинили пошкодження ключового Антонівського мосту, хоча Росія провела тимчасовий ремонт.

В разі неспроможності використання Антоновського мосту і відсутності альтернативної переправи через Дніпро, російські війська в окупованому Херсоні будуть відрізані. Така ситуація буде серйозною військовою та політичною невдачею для Росії.

22 липня експерт Королівського коледжу Лондона доктор Майк Мартін зазначив, що росіяни, можливо, не зможуть довго захищати стратегічно важливе місто Херсон – і можуть бути змушені вийти протягом наступного тижня.

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