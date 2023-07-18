Окупанти намагаються витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра, - депутат Херсонської обласної ради Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що плацдарм бойових дій в районі Херсона є найгарячішим
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти збільшили обстріли біля транспортних магістралей, біля Антонівського моста, біля греблі Каховської ГЕС. Загарбники бачать для себе ризик форсування Дніпра у цих зонах з боку ЗСУ. Понад два тижні наші бійці закріпилися на позиціях на лівому березі", - зауважив Хлань.
За його словами, ворог завдає удари в районі дач біля Антонівського моста вже на лівому березі.
"Окупанти намагаються витіснити наші Збройні Сили звідти. Перед Олешками є міст через Конку й загарбники намагаються просунутися через цей міст. Зараз там тривають інтенсивні бої. Росіяни підкидають туди підсилення. Наразі плацдарм в районі Херсона є найгарячішим", - підкреслив Хлань.
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