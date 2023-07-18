Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти збільшили обстріли біля транспортних магістралей, біля Антонівського моста, біля греблі Каховської ГЕС. Загарбники бачать для себе ризик форсування Дніпра у цих зонах з боку ЗСУ. Понад два тижні наші бійці закріпилися на позиціях на лівому березі", - зауважив Хлань.

За його словами, ворог завдає удари в районі дач біля Антонівського моста вже на лівому березі.

"Окупанти намагаються витіснити наші Збройні Сили звідти. Перед Олешками є міст через Конку й загарбники намагаються просунутися через цей міст. Зараз там тривають інтенсивні бої. Росіяни підкидають туди підсилення. Наразі плацдарм в районі Херсона є найгарячішим", - підкреслив Хлань.