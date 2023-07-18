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Росіяни завдали ударів по 10 областях України: за добу загинули 6 людей, 25 поранено

18 липня, 2023 вiвторок
11:18
Війна з Росією обстріл Одеси

За добу понеділка, 17 липня, російські військові завдали ударів по десяти регіонах України. Внаслідок обстрілів щонайменше 6 людей загинули, ще 25 - дістали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 3 обстріли двома некерованими ракетами із гелікоптерів та мінометами. Вдарив по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району та Сновській громаді Корюківського району. Минулося без жертв.

Сумщина: сьогодні зранку обстрілів зазнали 8 громад: Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотинська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська.

Внаслідок одного з артобстрілів Білопільської громади загинуло 3 цивільні особи, поранення дістали 10 осіб. Пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні будинки, гараж, приватні автомобілі. Внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено електромережі. 

Запорізька область: за минулу добу під ворожим вогнем опинилися 24 прифронтові населені пункти. Військові РФ з авіації вдарили по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці, з БПЛА атакували Новоандріївку, з РСЗВ били по Новодарівці, Темирівці, Новоіванівці, Кам'янському. Артилерійські обстріли здійснили по території Гуляйполя, Залізничного, Малинівки, Преображенки, Кам'янського, Плавнів, П'ятихаток та інших сіл на лінії вогню.

Внаслідок авіаудару по житловому району Оріхова загинула 72-річна жінка. Ще 5 жителів отримали травми - 48-річному чоловіку на місці надали медичну допомогу, поранених жінок та 75-річного чоловіка оперативно госпіталізували до медичного закладу.

Дніпропетровщина: вчора вдень ворог вдарив ракетою по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджені кілька житлових будинків. Минулося без загиблих та поранених. 

Понад півдесятка пострілів за ніч зробив агресор по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. Кілька разів ворог вдарив і по Синельниківщині. Оборонці неба збили над Дніпропетровщиною "шахед". Обійшлося без наслідків.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Вовчанськ, Караїчне і Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Лиману Першого. 

Внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп’янського району знищено автомобіль. В результаті обстрілу міста Куп’янськ з РСЗВ пошкоджено приміщення підприємства та 2 приватні житлові будинки, господарчі споруди. Двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення та не потребували госпіталізації.

Луганщина: вчора рашисти безрезультатно штурмували наші позиції поблизу Діброви. Там Сили оборони зупинили усі спроби росіян. Під вогнем артилерії вкотре опинилися Невське та Білогорівка, по якій окупанти завдали й удар з авіації.

Донеччина: за минулу добу рашисти здійснили 32 обстріли, застосувавши ЗРК "С-300", БПЛА "Ланцет", РСЗВ "Град", артилерію, танки по населених пунктах області. В результаті пошкоджено 20 житлових будинків, школа, склад, приміщення лабораторії, будівля "Укрзалізниці", поле пшениці. За добу 3 людини загинули, 4 отримали поранення.

Миколаївщина: вночі силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було збито чотири дрони-камікадзе типу "Shahed 136". Також ворог атакував Миколаїв, влучив в об'єкт промисловості, внаслідок чого сталося займання; було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Сьогодні зранку місто Очаків зазнало артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.

Одещина: вночі з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "калібрів". Усі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.

Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений. 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 95 обстрілів, з них 11 по Херсону. Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області, внаслідок чого три людини дістали поранення.

  • У понеділок, 17 липня, російська армія здійснила найбільшу кількість обстрілів по Сумщині з лютого 2022 року, випустивши 252 снаряди по прикордонних громадах.
Україна
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