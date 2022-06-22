Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"У Херсоні ситуація далі складна, там гуманітарна криза, особливо критична ситуація з ліками - вона не вирішується взагалі. Люди просто не можуть отримати ті медикаменти, які їм критично важливі для життя, це як інсулін чи процедуру гемодіалізу", - сказав Хлань.



Він додав, що на Херсонщині люди помирають від нестачі критично необхідних ліків.



"Окупанти не дають нам змогу завозити медикаменти. Раніше ще була змога постачати ці всі медикаменти й навіть гемодіаліз з медикаментами, то сьогодні цієї можливості абсолютно немає. Росіяни перебили будь-яку можливість постачати на окуповану Херсонщину ліки. Це відбувається вже 2-ий місяць. Люди просто помирають тому, що не можуть своєчасно отримати потрібний укол чи пігулку", - наголосив він.



Також радник голова Херсонської ОВА зауважив, що росіяни примусово проводять паспортизацію українців, зокрема окупанти змушують підприємців подавати списки людей для отримання російського паспорта під загрозою пограбування та привласнення підприємства.



"Єдине, що рашисти там роблять - пропагандистську картинку, що наче відбувається паспортизація українців. Насправді ж окупанти погрожують херсонським підприємствам, що будуть їх грабувати, якщо керівник не надасть певну кількість людей для черги за російським паспортом. Таким змушуванням вони роблять пропагандистську картинку", - розповів Хлань.

Напередодні радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині. Ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони



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