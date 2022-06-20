ЗСУ відкинули окупантів з першої лінії оборони на Херсонщині, - радник голови ОВА Хлань
Радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань повідомив, що ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - зауважив Хлань.
Радник голови Херсонської військової адміністрації також додав, що на Херсонщині ЗСУ мали перевагу над ворогом.
"По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом з ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю", - наголосив Хлань.
- Президент України Володимир Зеленський після візиту до Одеси та Миколаєва записав до українців відеовезвернення з потягу
- На Півдні України українські військові знищили російську техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.45
Купівля 34.45Продаж 35.27
-
EUR
Купівля 35.96Продаж 37.18
- Актуальне
- Важливе