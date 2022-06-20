ЗСУ знищили на Півдні 28 окупантів, безпілотник і гармату-гаубицю
На Півдні України українські військові знищили російську техніку, включаючи гармату-гаубицю, безпілотник і танк
Про це передає Оперативне командування "Південь" у фейсбук.
На Миколаївщині українськими зенітно-ракетним підрозділом знищено безпілотний розвідник.
"Загальні ж втрати ворога за результатами виконання нами вогневих завдань склали 28 рашистів, ста п’ятдесяти двоміліметрову гармату-гаубицю, танк та 2 військові автівки", - йдеться в повідоменні.
На лінії зіткнення обстановка була під контролем сил оборони. Ворог тримається оборонних рубежів, але намагається проводити повітряну розвідку, гатити артилерією та наносити ракетні удари по тилу наших позицій та звільнених населених пунктах.
Проте скований у просуванні суходолом, противник активізує повітряні удари. Так, у районі Апостолового ворожий винищувач застосував по нашому бомбардувальнику крилату ракету класу "повітря-повітря".
"Майстерність нашого пілота виявилась в віртуозному ухилянні від атаки", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" наголошують, що на Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі.
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