Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

Президент запевнив, що Південь Україна не віддасть нікому.

"Повертаюся з півдня – відвідав передові позиції на Миколаївщині, сам Миколаїв, а також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисниками і захисницями – військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них – впевнений, всі вони не сумніваються у нашій перемозі. Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським – буде безпечним", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.

Російський агресор двічі за 18 червня атакував Миколаїв ракетними ударами.

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