Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо: Зеленський повертається з Одеси та Миколаєва, і записав відеозвернення з потягу
Президент України Володимир Зеленський після візиту до Одеси та Миколаєва записав до українців відеовезвернення з потягу
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
Президент запевнив, що Південь Україна не віддасть нікому.
"Повертаюся з півдня – відвідав передові позиції на Миколаївщині, сам Миколаїв, а також Одеську область. Поспілкувався з нашими захисниками і захисницями – військові, поліцейські, нацгвардійці, тероборона. Настрій у них – впевнений, всі вони не сумніваються у нашій перемозі. Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським – буде безпечним", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.
- Російський агресор двічі за 18 червня атакував Миколаїв ракетними ударами.
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