Окупанти не припиняють обстрілів, руйнують інфраструктуру й намагаються блокувати населені пункти: в ОВА розповіли про ситуацію на Київщині
Водночас у трьох районах Київської області ніч минула спокійно
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, передає Еспресо.TV.
Як зазначено в повідомленні, у Білоцерківському, Бориспільському й Обухівському районах Київщини ситуація на ранок 26 березня контрольована. Ніч тут минула спокійно, без обстрілів.
Натомість окупанти поруйнували інфраструктуру майже в усіх громадах Бучаського району. Макарівська, Бучанська, Ірпінська громади – під обстрілами. Білогородська громада потерпає від ракетних ударів та обстрілів "градами". А населені пункти Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи.
У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах вороги переміщують свої сили. У Бучанській та Немішаєвській громаді – окопалися. В Ірпені та Гостомелі тривають бої, натомість Бородянська громада заблокована.
У Броварському районі періодично чутно постріли. У Баришівській, Калитянській, Великодимерській і Калинівській громадах присутня ворожа техніка, а Великодимерська громада тимчасово окупована.
У Фастівському районі окупанти влаштували обстріли в селі Корячки, внаслідок чого загорілася нафтобаза
У Вишгородському районі Київщини в Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.
- Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вторглися у місто, захопили лікарню та, за останньою інформацією, викрали мера.
- У Києві та області з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня запроваджено посилену комендантську годину.
- Від початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 16400 військових, 1640 бронемашин, 575 танків, 127 вертольотів і 117 літаків.
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