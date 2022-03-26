Окупанти не припиняють обстрілів, руйнують інфраструктуру й намагаються блокувати населені пункти: в ОВА розповіли про ситуацію на Київщині 

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, передає Еспресо.TV.

Як зазначено в повідомленні, у Білоцерківському, Бориспільському й Обухівському районах Київщини ситуація на ранок 26 березня контрольована. Ніч тут минула спокійно, без обстрілів.

Натомість окупанти поруйнували інфраструктуру майже в усіх громадах Бучаського району. Макарівська, Бучанська, Ірпінська громади – під обстрілами. Білогородська громада потерпає від ракетних ударів та обстрілів "градами". А населені пункти Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи.

У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах вороги переміщують свої сили. У Бучанській та Немішаєвській громаді – окопалися. В Ірпені та Гостомелі тривають бої, натомість Бородянська громада заблокована.

У Броварському районі періодично чутно постріли. У Баришівській, Калитянській, Великодимерській і Калинівській громадах присутня ворожа техніка, а Великодимерська громада тимчасово окупована.

У Фастівському районі окупанти влаштували обстріли в селі Корячки, внаслідок чого загорілася нафтобаза

У Вишгородському районі Київщини в Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа. Славутич повністю ізольований.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вторглися у місто, захопили лікарню та, за останньою інформацією, викрали мера.

У Києві та області з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня запроваджено посилену комендантську годину.

Від початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 16400 військових, 1640 бронемашин, 575 танків, 127 вертольотів і 117 літаків.

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