Окупанти втратили близько 16400 військових, 1640 бронемашин, 575 танків, 127 вертольотів і 117 літаків, - Генштаб ЗСУ
За час повномасштабної війни проти України РФ втратила 16400 військових, 1640 бронемашин, 1131 одиницю автотехніки, 575 танків, 293 системи артилерії, 127 гелікоптерів і 117 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого до 26 березня втрати російських окупантів склали:
- особового складу - близько 16400 осіб;
- танків - 575 од.;
- бойових броньованих машин - 1640 од.;
- артилерійських систем - 293 од.;
- РСЗВ - 91 од.;
- засоби ППО - 51 од.;
- літаків - 117 од.;
- гелікоптерів - 127 од.;
- автомобільної техніки - 1131 од.;
- кораблів /катерів - 7 од.;
- цистерн з ПММ - 73 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56 од.;
- спеціальної техніки - 19 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 2 од.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе