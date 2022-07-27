Про це в етері телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Уночі ЗСУ відпрацювали по Антонівському мосту. Це найбільш вдалий удар по комунікаціях орків за останні часи. Міст дуже суттєво пошкоджений, він непридатний для використання навіть легковим автотранспортом", - зазначив він.

Росіяни блокують під'їзди до мосту й не пускають до нього місцевих, аби ті не поширили інформацію про пошкодження. Також окупанти мають дуже велику проблему з отриманням технічної документації на міст. У них немає до неї доступу, тому росіяни не здатні розробити план поновлення Антонівського мосту. Крім того, загарбники не мають фахівців для швидкого ремонту й техніка. Їхній моральний стан відповідний.

"Щодо поновлення мостів - вони фактично роблять косметичний ремонт, якщо мова йде про Каховський міст, і це дуже велике питання, наскільки він витримає. Стосовно херсонського (Антонівського, - ред.) мосту, то там 100% він не буде придатний для того, щоб вони змогли перекидати важку техніку", - наголосив Юрій Соболевський.

Він додав, що останні успіхи ЗСУ та постійні звільнення населених пунктів можуть свідчити про те, що деокупація вже відбувається й вона дуже вдала. Однак депутат закликав не квапити українських військових, оскільки ті й так працюють надефективно.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав російських окупантів залишити Херсон після нового удару по мосту через Дніпро.

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