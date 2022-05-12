Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини за добу: пошкоджено будинки, є загиблі та поранені цивільні
На Донеччині 11 травня окупанти обстріляли житлові будинки, коледж, підприємство, унаслідок чого загинули й постраждали цивільні
Про це повідомила Нацполіція у фейсбуці.
"За добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів - поліція відкрила кримінальні провадження
Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти - житлові будинки, коледж, підприємство, об’єкти життєзабезпечення", - ідеться в заяві.
Росіяни відкривали вогонь по Маріуполю, Слов’янську, Авдіївці, Бахмуту, Соледару, Орлівці, Долині, Нью-Йорку, Новоселівці, Красногорівці. Вони застосували авіацію, танки, важку артилерію та ракети.
Поліція розпочала розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни.
- 11 травня внаслідок дій російських окупантів зазнали поранень мирні жителі Нью-Йорка та Новоселівки Донецької області.
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