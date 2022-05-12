Про це повідомила Нацполіція у фейсбуці.

"За добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів - поліція відкрила кримінальні провадження

Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти - житлові будинки, коледж, підприємство, об’єкти життєзабезпечення", - ідеться в заяві.

Росіяни відкривали вогонь по Маріуполю, Слов’янську, Авдіївці, Бахмуту, Соледару, Орлівці, Долині, Нью-Йорку, Новоселівці, Красногорівці. Вони застосували авіацію, танки, важку артилерію та ракети.

Поліція розпочала розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни.

11 травня внаслідок дій російських окупантів зазнали поранень мирні жителі Нью-Йорка та Новоселівки Донецької області.

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