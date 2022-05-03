Окупанти обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці: щонайменше 10 загиблих та 15 поранених

Про це повідомив у телеграм голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ці цифри – оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили – робітники саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому. Черговий цинічний злочин росіян на нашій землі. За все доведеться відповісти!", - написав очільник Донеччини.

Сьогодні окупанти також відновили обстріл "Азовсталі". Захисники Маріуполя просять Зеленського вжити заходів.

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