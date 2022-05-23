Поранили трьох цивільних, пошкодили 20 будинків і дитсадок: окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії та авіації
Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру Авдіївки. Очільник ОДА закликає жителів терміново евакуюватися
Про це інформує голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Повідомляється, що в ніч на 23 травня Авдіївка перебувала під постійним обстрілом російських окупантів.
За інформацією ОДА, ввечері ворог здійснював обстріли з артсистем, унаслідок чого було пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків та дитсадок.
Крім того, під ранок росіяни завдали авіаудару по старій частині Авдіївки. Про наслідки буде відомо згодом.
За словами Кириленка, загалом за добу відомо про щонайменше 3 поранених місцевих жителів.
"Росіяни ведуть війну на знищення — руйнують наші населені пункти по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана, б'ють по містах, розташованих у відносному тилу, як Бахмут і Соледар. Закликаю всіх: евакуюйтеся! Не перетворюйте себе на мішень для російської армії!" - наголошує очільник ОДА.
- Нагадаємо, 22 травня окупанти обстріляли 12 міст і селищ Донеччини: загинуло 6 людей, ще 10 постраждали
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