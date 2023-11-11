Окупанти обстріляли автомобільну дорогу на Сумщині: 2 людини загинули
Російські терористи в суботу, 11 листопада, здійснили обстріл автомобільної дороги на Сумщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Вказано, що російська армія вдарила по автомобільній дорозі між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута Шосткинського району Сумської області близько 13:00.
Через обстріл загинули двоє чоловіків. На момент атаки вони рухалися дорогою на мотоциклі.
Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Того ж дня російські окупанти вдарили по багатоквартирному будинку в Херсоні та обстріляли передмістя, внаслідок чого загинув чоловік, 5 жінок зазнали поранень. Також пошкоджено будинок депутата облради.
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