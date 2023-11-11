Окупанти обстріляли автомобільну дорогу на Сумщині: 2 людини загинули

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що російська армія вдарила по автомобільній дорозі між населеними пунктами Стара Гута – Нова Гута Шосткинського району Сумської області близько 13:00.

Через обстріл загинули двоє чоловіків. На момент атаки вони рухалися дорогою на мотоциклі.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).