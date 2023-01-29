Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині забороненими запалювальними боєприпасами, - ОВА
Росіяни вкотре вдалися до застосування забороненої зброї, цього разу поцілили запалювальними боєприпасами по Бериславу на Херсонщині
Про це повідомив голова Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.
"Бериславський район зараз…рашисти атакують мирні населені пункти забороненими запалювальними боєприпасами", - розповів він.
- 29 січня росіяни з артилерії обстріляли Херсон: троє людей загинуло, п'ятеро поранені. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено низку обʼєктів цивільної інфраструктури: Херсонську обласну клінічну лікарню, школу, автостанцію, поштове відділення, банк та житлові будинки.
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