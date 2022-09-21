Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, електролінії й місцевий хлібокомбінат, є постраждалий
На Дніпропетровщині в ніч на 21 вересня росіяни гатили по будинках, дитсадку, хлібокомбінату, магазинах, електролініях і поранили чоловіка
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Росіяни обстріляли житлові квартали Нікопольського та Криворізького районів зі ствольної артилерії.
Нікополь опинився під ворожим вогнем двічі. Окупанти запустили по місту 30 снарядів і поранили 56-річного чоловіка. Росіяни також пошкодили понад 20 багатоповерхівок і приватних будинків, газогони, лінії електропередачі, місцевий хлібокомбінат, дитсадок і магазини. Крім того, обстріли спричинили пожежі у квартирі та на приватному подвір'ї. Вогонь уже загасили.
У Криворізькому районі загарбники пізно ввечері 20 вересня обстріляли Зеленодольську громаду. Люди не постраждали, проте у Великій Костромці окупанти пошкодили кілька приватних будинків. Також 350 родин залишилися без світла. Енергетики лагодять лінії електропередачі.
В інших районах області була повітряна тривога, проте минулося без обстрілів і станом на 07:25 ситуація спокійна.
- У ніч на 20 вересня росіяни випустили понад 100 снарядів з артилерії та "градів" по трьох громадах Нікопольського району. Масштаби руйнувань з'ясовують.
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