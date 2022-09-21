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Головна війна з Росією Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, електролінії й місцевий хлібокомбінат, є постраждалий

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, електролінії й місцевий хлібокомбінат, є постраждалий

21 вересня, 2022 середа
08:18
війна з Росією Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині в ніч на 21 вересня росіяни гатили по будинках, дитсадку, хлібокомбінату, магазинах, електролініях і поранили чоловіка

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Росіяни обстріляли житлові квартали Нікопольського та Криворізького районів зі ствольної артилерії.

Нікополь опинився під ворожим вогнем двічі. Окупанти запустили по місту 30 снарядів і поранили 56-річного чоловіка. Росіяни також пошкодили понад 20 багатоповерхівок і приватних будинків, газогони, лінії електропередачі, місцевий хлібокомбінат, дитсадок і магазини. Крім того, обстріли спричинили пожежі у квартирі та на приватному подвір'ї. Вогонь уже загасили.

У Криворізькому районі загарбники пізно ввечері 20 вересня обстріляли Зеленодольську громаду. Люди не постраждали, проте у Великій Костромці окупанти пошкодили кілька приватних будинків. Також 350 родин залишилися без світла. Енергетики лагодять лінії електропередачі.

В інших районах області була повітряна тривога, проте минулося без обстрілів і станом на 07:25 ситуація спокійна.

  • У ніч на 20 вересня росіяни випустили понад 100 снарядів з артилерії та "градів" по трьох громадах Нікопольського району. Масштаби руйнувань з'ясовують.

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2022, середа
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