Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, є поранені
У понеділок, 2 січня, окупанти обстріляли місто Дружківка та село Яковлівка на Донеччині, внаслідок чого поранено двох людей
Про це розповів заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко у телеграмі.
Він зазначив, що всього було два ракетних удари.
Одна ракета вдарила у місто Дружківка, наразі відомо про двох поранених. Інша ракета вдарила по селу Яковлівка, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.
- У понеділок, 2 січня, росіяни 70 разів обстріляли прикордонні райони Сумщини. Обстрілів зазнала Краснопільська, Шалигинська, Великописарівська та Білопільська громади.
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