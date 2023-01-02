Окупанти обстріляли Донеччину ракетами, є поранені

Про це розповів заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко у телеграмі.

Він зазначив, що всього було два ракетних удари.

Одна ракета вдарила у місто Дружківка, наразі відомо про двох поранених. Інша ракета вдарила по селу Яковлівка, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

У понеділок, 2 січня, росіяни 70 разів обстріляли прикордонні райони Сумщини. Обстрілів зазнала Краснопільська, Шалигинська, Великописарівська та Білопільська громади.

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