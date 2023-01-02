Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Зазначається, що Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії, загалом було 42 прильоти.

По Шалигинській громаді окупанти били із мінометів, у районі відмічено 3 прильоти.

Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-2, вибухнули 5 ракет типу НУРС.

За словами Живицького, по Білопільській громаді росіяни вели вогонь із мінометів 120 мм калібру, відмічено 20 прильотів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.

У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136 по території України, наші захисники знищили усі.

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