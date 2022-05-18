Про це інформує голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Повідомляється, що вночі 18 травня росіяни обстріляли фосфорними боєприпасами Авдіївську школу №1.

За словами ОДА, навчальний заклад було повністю зруйновано, будівля згоріла вщент. За попередньою інформацією, у школі на момент обстрілу перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися. Жертв немає.

Як повідомляє Кириленко, до повномасштабного російського вторгнення в Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.

"Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут самі руїни.

У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру", - коментує очільник ОДА.

Кириленко також нагадує, що загалом від 24 лютого окупанти пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти Донеччини. У тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти та 21 ВНЗ.







Нагадаємо, російські окупанти 17 травня вбили ще 7 мирних мешканців Донеччини, 6 - поранені

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