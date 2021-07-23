Окупанти обстріляли із заборонених мінометів житловий сектор у Опитному: зруйновано приватну будівлю
Зранку 23 липня російські війська здійснили обстріл околиць населеного пункту Опитне із заборонених Мінськими угодами, мінометами калібру 120 мм
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Веселе.
Спостережною групою Української сторони СЦКК встановлені та задокументовані факти пошкодження приватної власності, руйнування господарчої будівлі через обстріл.
"Застосування мінометів калібру 120 мм, заборонених Мінськими угодами, несе пряму загрозу життю мирного населення та військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Українською стороною направлено ноти на адресу Голови СММ ОБСЄ за фактом обстрілу.
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