Окупанти обстріляли із заборонених мінометів житловий сектор у Опитному: зруйновано приватну будівлю

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Веселе.



Спостережною групою Української сторони СЦКК встановлені та задокументовані факти пошкодження приватної власності, руйнування господарчої будівлі через обстріл.



"Застосування мінометів калібру 120 мм, заборонених Мінськими угодами, несе пряму загрозу життю мирного населення та військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у повідомленні.



Українською стороною направлено ноти на адресу Голови СММ ОБСЄ за фактом обстрілу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb