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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти обстріляли Харків. Є жертви

Окупанти обстріляли Харків. Є жертви

8 вересня, 2022 четвер
23:37
війна з Росією Харків

Росіяни ввечері 8 вересня завдали ударів по Харкову та області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини! У Харкові завдають ударів із реактивних систем залпового вогню, зафіксовані влучання у Салтівському районі. Під ударами окупантів Чугуївщина, на жаль, внаслідок останнього обстрілу 1 жінка загинула", - написав Синєгубов.

  • У вечірньому зверненні 8 вересня президент Зеленський повідомив, що з першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів окупованої території України.
  • На Харківщині ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів
  • У ЗСУ підтвердили звільнення від окупантів села Озерного на Донеччині
  • Марк Міллі назвав наступ ЗСУ на Херсон "ретельно продуманим та ефективним"

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