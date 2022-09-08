Окупанти обстріляли Харків. Є жертви
Росіяни ввечері 8 вересня завдали ударів по Харкову та області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини! У Харкові завдають ударів із реактивних систем залпового вогню, зафіксовані влучання у Салтівському районі. Під ударами окупантів Чугуївщина, на жаль, внаслідок останнього обстрілу 1 жінка загинула", - написав Синєгубов.
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