Окупанти обстріляли Харків. Є жертви

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини! У Харкові завдають ударів із реактивних систем залпового вогню, зафіксовані влучання у Салтівському районі. Під ударами окупантів Чугуївщина, на жаль, внаслідок останнього обстрілу 1 жінка загинула", - написав Синєгубов.

У вечірньому зверненні 8 вересня президент Зеленський повідомив, що з першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів окупованої території України.

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