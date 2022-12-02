Окупанти обстріляли Костянтинівку та Часів Яр: пошкоджені адмінбудівлі, багатоповерхівки, приватні домівки
У ніч на 2 грудня на Донеччині російські окупанти обстріляли Костянтинівку та Часів Яр. Пошкоджені адмінбудівлі, багатоповерхівки, приватні домівки
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Вночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Часовоярської громади. На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове та Берестки", - пише очільник області.
Відомо, що є численні пошкодження приватних та багатоквартирних будинків.
Також рашисти обстріляли Костянтинівку, яка розташована у відносному тилу: "Ніхто не постраждав, але в місті пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 триповерховівки".
На Горлівському напрямку є приліт у центр Часового Яру - пошкоджено дах та вікна будинку.
Гучно було й на околицях Торецької та Соледарської громад.
Повідомляється, що ніхто не постраждав: "Усі російські злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати".
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