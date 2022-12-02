Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Вночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Часовоярської громади. На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Курахове та Берестки", - пише очільник області.

Відомо, що є численні пошкодження приватних та багатоквартирних будинків.

Також рашисти обстріляли Костянтинівку, яка розташована у відносному тилу: "Ніхто не постраждав, але в місті пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 триповерховівки".

На Горлівському напрямку є приліт у центр Часового Яру - пошкоджено дах та вікна будинку.

Гучно було й на околицях Торецької та Соледарської громад.

Повідомляється, що ніхто не постраждав: "Усі російські злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати".

За 28 листопада окупанти вбили ще п'ятьох мешканців Донецької області, поранення дістали 15 людей.

Ворожі війська протягом 29 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах та здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ.

Нацполіція задокументувала наслідки 20 обстрілів Донецької області, під ураженням 19 цивільних об'єктів.

За добу 1 грудня російські загарбники завдавали ударів по Донеччині. Внаслідок цього постраждали шість цивільних українців.

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