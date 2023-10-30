Окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні: відомо про щонайменше 7 постраждалих

Очільник ОВА Олександр Прокудін уточнив, що постраждалих семеро - двоє чоловіків та пʼятеро жінок.

"36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку 69 років госпіталізували в хірургічне відділення в стані середньої тяжкості", - написав він.

Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

Раніше про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, російські війська атакували Херсон після 14:00 з тимчасово окупованого лівого берега.

Зазначається, що маршрутне таксі потрапило під обстріл у Дніпровському районі міста. Автобус належить місцевому комунальному підприємству.

Фото: Херсонська ОВА

За попереднім даними, у результаті російського обстрілу поранено п'ятьох людей. Одну з постраждалих – 35-річну жінку доставили в лікарню. Інформація уточнюється.

Фото: Херсонська ОВА