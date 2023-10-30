Окупанти обстріляли маршрутку в Херсоні: відомо про щонайменше 7 постраждалих
Російські окупанти в понеділок, 30 жовтня, влучили в маршрутний автобус у місті Херсон. Відомо про сімох постраждалих унаслідок обстрілу
Очільник ОВА Олександр Прокудін уточнив, що постраждалих семеро - двоє чоловіків та пʼятеро жінок.
"36-річна херсонка отримала тяжкі поранення. Також жінку 69 років госпіталізували в хірургічне відділення в стані середньої тяжкості", - написав він.
Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.
Раніше про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, російські війська атакували Херсон після 14:00 з тимчасово окупованого лівого берега.
Зазначається, що маршрутне таксі потрапило під обстріл у Дніпровському районі міста. Автобус належить місцевому комунальному підприємству.
Фото: Херсонська ОВА
За попереднім даними, у результаті російського обстрілу поранено п'ятьох людей. Одну з постраждалих – 35-річну жінку доставили в лікарню. Інформація уточнюється.
Фото: Херсонська ОВА
- Уночі та вранці цього дня росіяни також завдали ударів по Херсонській області, унаслідок чого поранення отримали четверо людей, Берислав залишився без світла.
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