Окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії
Війська РФ вночі на 19 серпня гатили зі ствольної артилерії по центру Нікополя
Про це повідомив голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко у телеграм."Армія РФ обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії. Перебувайте в укриттях або коридорах", - писав він о 03:13.
Загроза артобстрілу у місті була оголошена о 03:00, відбій прийшовся на 05:27.
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