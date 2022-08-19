Окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Про це повідомив голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко у телеграм.

"Армія РФ обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії. Перебувайте в укриттях або коридорах", - писав він о 03:13.

Загроза артобстрілу у місті була оголошена о 03:00, відбій прийшовся на 05:27.

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