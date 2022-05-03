Окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, сталася пожежа
Ввечері, 2 травня, внаслідок окупаційного обстрілу сталася пожежа в одному з районів Миколаєва
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у telegram.
"Сьогодні увечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. Жертв та постраждалих немає", - розповів він.
За словами Сєнкевича, рятувальники загасили пожежу за півгодини.
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