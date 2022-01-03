Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Світлодарська
Станом на 11:00 3 січня російські найманці один раз порушили режим "тиші" на Донбасі
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів.
Втрат серед українських військових унаслідок дій ворога немає.
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