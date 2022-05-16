Про це інформує Міністерство оборони України з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Повідомляється, що близько 12:00 з території РФ був зафіксований черговий обстріл прикордонного населеного пункту Миколаївка, що на Чернігівщині.

Як відомо, всього з 9:20 до 12:10 задокументовано близько 30 вибухів.

Крім того, близько 12:20 з боку російської території зафіксовано 7 вибухів у районі населеного пункту Грем’яч.

За попередніми даними, обстріл здійснювався із мінометів.

Наразі відомо, що втрат серед особового складу немає.

Нагадаємо, 11 травня окупанти обстріляли з мінометів Чернігівщину

А ввечері 10 травня російський ворог обстріляв прикордоння Сумщини і Чернігівщини

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