На Чернігівщині окупанти обстріляли прикордонні населені пункти
Російські окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівської області. Під удар потрапили населені пункти Гремʼяч та Миколаївка
Про це інформує Міністерство оборони України з посиланням на Оперативне командування "Північ".
Повідомляється, що близько 12:00 з території РФ був зафіксований черговий обстріл прикордонного населеного пункту Миколаївка, що на Чернігівщині.
Як відомо, всього з 9:20 до 12:10 задокументовано близько 30 вибухів.
Крім того, близько 12:20 з боку російської території зафіксовано 7 вибухів у районі населеного пункту Грем’яч.
За попередніми даними, обстріл здійснювався із мінометів.
Наразі відомо, що втрат серед особового складу немає.
- Нагадаємо, 11 травня окупанти обстріляли з мінометів Чернігівщину
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