Про це повідомило ОК "Північ" у фейсбуці.

"Сьогодні близько 15:45 спостерігачі зафіксували 6 "приходів" з території РФ, ймовірно, з АГС (автоматичний гаранатомет зі станком, - ред.), в район населеного пункту Сеньківка", - ідеться в заяві.

Серед українських військових і техніки втрат немає.

17 травня росіяни завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, унаслідок чого 8 людей загинуло та 12 отримали поранення.

19-20 травня на Чернігівщині росіяни з території РФ мінометами обстріляли Грем'яч і Сеньківку.

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