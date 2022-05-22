Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини з гранатометів
Удень 22 травня окупанти 6 разів з території РФ обстріляли Чернігівщину з гранатометів
Про це повідомило ОК "Північ" у фейсбуці.
"Сьогодні близько 15:45 спостерігачі зафіксували 6 "приходів" з території РФ, ймовірно, з АГС (автоматичний гаранатомет зі станком, - ред.), в район населеного пункту Сеньківка", - ідеться в заяві.
Серед українських військових і техніки втрат немає.
- 17 травня росіяни завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, унаслідок чого 8 людей загинуло та 12 отримали поранення.
- 19-20 травня на Чернігівщині росіяни з території РФ мінометами обстріляли Грем'яч і Сеньківку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.14
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.79
- Актуальне
- Важливе