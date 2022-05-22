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Головна війна з Росією Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини з гранатометів

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини з гранатометів

22 травня, 2022 неділя
17:42
війна з Росією російські окупанти

Удень 22 травня окупанти 6 разів з території РФ обстріляли Чернігівщину з гранатометів

Про це повідомило ОК "Північ" у фейсбуці.

"Сьогодні близько 15:45 спостерігачі зафіксували 6 "приходів" з території РФ, ймовірно, з АГС (автоматичний гаранатомет зі станком, - ред.), в район населеного пункту Сеньківка", - ідеться в заяві.

Серед українських військових і техніки втрат немає.

  • 17 травня росіяни завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, унаслідок чого 8 людей загинуло та 12 отримали поранення.
  • 19-20 травня на Чернігівщині росіяни з території РФ мінометами обстріляли Грем'яч і Сеньківку.

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обстріл
Чернігівщина
окупанти
гранатомети
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