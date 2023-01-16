Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів та стрілецької зброї
У понеділок, 16 січня, росіяни обстріляли Шалигинську та Дружбівську громади на Сумщині з мінометів та стрілецької зброї
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Зазначається, що по Шалигинській громаді ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, зафіксовано 7 черг. Своєю чергою по Дружбівській громаді росіяни ударили із мінометів, всього було 9 прильотів.
Живицький повідомив, що обійшлося без жертв серед населення.
- 16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ.
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