Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів та стрілецької зброї

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Зазначається, що по Шалигинській громаді ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, зафіксовано 7 черг. Своєю чергою по Дружбівській громаді росіяни ударили із мінометів, всього було 9 прильотів.

Живицький повідомив, що обійшлося без жертв серед населення.

16 січня стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb