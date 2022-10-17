Окупанти обстріляли Сумщину: загорілися будинки

Про це інформує оперативне командування "Північ".

Рашисти завдавали ударів по населеному пункті Середина-Буда на Сумщині з 15:45 до 16:30.

"Окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомета. Спостерігачі зафіксували 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС, 2 черги з ККВТ, 5 черг зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено два будинки, їх охопив вогонь.

Пресслужба пише, що втрат серед особового складу та техніки немає. Щодо місцевого населення, то інформація уточнюється.

14 жовтня на Сумщині під час проведення сільськогосподарських робіт комбайн підірвався на міні. Також росіяни обстріляли з мінометів Глухівську громаду.

Російські загарбники 14 жовтня гатили з території РФ по прикордонню Чернігівщини та Сумщини з мінометів і дронів.

15 жовтня росіяни обстріляли з мінометів Білопільську та Річківську громади Сумщини.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що ударних угруповань чи батальйонно-тактичних груп російської армії, які б могли спробувати прорвати кордон в Сумській області немає.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb