Окупанти обстріляли Сумщину: загорілися будинки
Удень 17 жовтня внаслідок обстрілів окупантів у місті Середина-Буда Сумської області загорілися приватні домівки
Про це інформує оперативне командування "Північ".
Рашисти завдавали ударів по населеному пункті Середина-Буда на Сумщині з 15:45 до 16:30.
"Окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомета. Спостерігачі зафіксували 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС, 2 черги з ККВТ, 5 черг зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів пошкоджено два будинки, їх охопив вогонь.
Пресслужба пише, що втрат серед особового складу та техніки немає. Щодо місцевого населення, то інформація уточнюється.
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