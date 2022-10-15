Про це в ефірі Еспресо заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Наразі з військової точки зору загроз сухопутного вторгнення немає. Ударних угруповань чи батальйонно-тактичних груп, які б могли спробувати прорвати кордон України та РФ, немає. Ніхто не знає, що буде за кілька місяців - з тими мобілізованими, які пройдуть навчання", - зазначив він.

За словами Живицького, станом на сьогодні військові виконують свої завдання на відмінно і всі органи влади сприяють посиленню обороноздатності.

"Облаштування рубежів, вогневих позицій та інших інженерних загороджень. Для того, щоб не допустити прориву російських військ на територію України через Сумську область", - підсумував очільник ОВА.