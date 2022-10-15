Наразі загрози сухопутного вторгнення РФ на Сумщину немає, - очільник ОВА Живицький
Ударних угруповань чи батальйонно-тактичних груп російської армії, які б могли спробувати прорвати кордон в Сумській області немає
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Наразі з військової точки зору загроз сухопутного вторгнення немає. Ударних угруповань чи батальйонно-тактичних груп, які б могли спробувати прорвати кордон України та РФ, немає. Ніхто не знає, що буде за кілька місяців - з тими мобілізованими, які пройдуть навчання", - зазначив він.
За словами Живицького, станом на сьогодні військові виконують свої завдання на відмінно і всі органи влади сприяють посиленню обороноздатності.
"Облаштування рубежів, вогневих позицій та інших інженерних загороджень. Для того, щоб не допустити прориву російських військ на територію України через Сумську область", - підсумував очільник ОВА.
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