Окупанти обстріляли Травневе і пошкодили два житлові будинки
У середу, 15 грудня, російські окупаційні війська на Донбасі обстріляли прифронтовий населений пункт Травневе. Унаслідок обстрілу пошкоджено два житлові будинки
Про це повідомляє гуманітарна місія "Пролісок".
"Сьогодні о 13:00 на гарячу лінію гуманітарного центру Проліска-Світлодарськ зателефонувала соціальна працівниця, що проживає в селищі Травневе, і повідомила, що під час обстрілу було пошкоджено два домоволодіння на вулулиці Тиха", - йдеться в повідомленні.
За словами соціальної працівниці, в одному з будинків розбита шиферна покрівля. У другому, де проживає жінка з інвалідністю, пошкоджене пластикове вікно.
Зараз у селищі Травневе проживають 66 людей. Більшість із них, за інформацією гуманітарної місії, - пенсіонери та переселенці. До селища обмежений доступ, оскільки воно розташоване на лінії розмежування підконтрольної та непідконтрольної уряду України сторін.
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