Окупанти обстріляли Травневе і пошкодили два житлові будинки

Про це повідомляє гуманітарна місія "Пролісок".



"Сьогодні о 13:00 на гарячу лінію гуманітарного центру Проліска-Світлодарськ зателефонувала соціальна працівниця, що проживає в селищі Травневе, і повідомила, що під час обстрілу було пошкоджено два домоволодіння на вулулиці Тиха", - йдеться в повідомленні.



За словами соціальної працівниці, в одному з будинків розбита шиферна покрівля. У другому, де проживає жінка з інвалідністю, пошкоджене пластикове вікно.











Зараз у селищі Травневе проживають 66 людей. Більшість із них, за інформацією гуманітарної місії, - пенсіонери та переселенці. До селища обмежений доступ, оскільки воно розташоване на лінії розмежування підконтрольної та непідконтрольної уряду України сторін.





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