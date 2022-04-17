Окупанти обстріляли три міста в Запорізькій області, є загиблий та поранені, – Денісова
У неділю, 7 квітня, російські окупанти обстріляли житлові квартали у трьох містах Запорізької області. Внаслідок атаки росіян загинула одна людина, є також постраждалі
Про це повідомляє уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Запорізької області. Цього разу вони завдали ударів по житлових кварталах у місті Пологи. Внаслідок обстрілів постраждала 12-річна дитина, її терміново прооперували. Крім цього, у місті Василівка внаслідок артилерійського обстрілу з боку загарбників загинула одна людина, ще п'ятеро зазнали поранень. Відомо, що було пошкоджено кілька житлових будинків та депо на залізничній станції.
У місті Гуляйполе через обстріли з різнокаліберної зброї, зокрема з "градів", понівечено житлові будинки мирних жителів та об'єкти соціальної сфери.
"Обстріли цивільних об’єктів є воєнним злочином відповідно статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", – додає Денісова.
- Сили ППО 16 квітня збили над Запоріжжям дві ворожі ракети. Внаслідок падіння уламків постраждала жінка, її госпіталізували до лікарні.
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