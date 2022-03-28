Окупанти обстріляли три військові частини Житомирщини, постраждало двоє військових, - голова ОДА

Про це повідомив голова Житомирської ОДА/ОВА Віталій Бунечко, передає "Espreso.TV".

"Вчора ввечері після 22:00 був обстріл трьох складів, військових частин, одна з них – це склади артилерійських озброєнь, двоє військовослужбовців постраждали. По мирних об’єктах не стріляли", - сказав Віталій Бунечко.

Нагадаємо, поблизу Житомира пролунали вибухи, удару по місту не підтверджено, - мер

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