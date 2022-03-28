Поблизу Житомира пролунали вибухи, удару по місту не підтверджено, - мер

Про це він сказав у відеозверненні у Facebook.



"Багато з вас прокинулись від вибухів. В нас поки що немає підтвердження тому, що по Житомиру нанесений удар. Було два вибухи поза межами Житомира. У самому місті поки немає підтвердження, що був нанесений ракетний чи бомбовий удар. Можливо, наша ППО працює, збиває ракети", - заявив Сухомлин.

Нагадаємо, на Волині росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти нанесли ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру та Рівному.

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