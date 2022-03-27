Росія завдала ракетні удари по чотирьом містам, - Подоляк
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти нанесли ракетні удари по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному
Про це він написав у Twitter.
"Знову тотальні ракетні удари по Україні. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Європі це точно подобається?", - зауважив Подоляк.
- Нагадаємо, на Волині росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі.
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