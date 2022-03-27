Росія завдала ракетні удари по чотирьом містам, - Подоляк

Про це він написав у Twitter.



"Знову тотальні ракетні удари по Україні. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня ​​дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Європі це точно подобається?", - зауважив Подоляк.

Нагадаємо, на Волині росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі.

Знову тотальні ракетні удари по ????????. Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня ​​дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі ????????. Європі це точно подобається? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 27, 2022