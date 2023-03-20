Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Росіяни б'ють по позиціях військових і по місту. Зо два десятки обстрілів за сьогодні. Декілька разів по Авдіївському коксохімзаводу завдано ударів. Була ствольна артилерія, РСЗВ. Танковий обстріл був дуже потужний центральної частини міста. Сьогодні маємо двох поранених та загиблу жінку", - сказав він.

Барабаш додав, що за сьогодні 14 людей евакуйовано, зокрема 13-річну дівчинку.

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"Все складно, води немає, нічого немає. Жінка, яка сьогодні загинула, була біля свердловини", - наголосив очільник ВЦА.