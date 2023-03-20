Про це в ефірі Еспресо заявив боєць полку особливого призначення та майор МВС Максим Морозов.

"Ситуація складна і важко контрольована. Ворог обмінює метри нашої землі на кров своїх солдатів та техніку. Попри втрати, для нього головне - просуватися. Втрати у росіян серйозні - в живій силі, техніці. Але він має певне локальне просування", - сказав він.

Морозов підтвердив, що зараз дійсно ситуація в місті загострюється.

"Така тактика для росіян звична - жертвувати живою силою та технікою заради локальних чи напівлокальних успіхів. Фантастичне бажання оточити Авдіївку рухає їхнім керівництвом. Величезну кількість боєкомплекту витрачає ворог - по позиціях та по місту. Величезна кількість ракетних, авіаударів, роботи артилерії, танк працює", - зазначив майор МВС.

Боєць додав, що величезна кількість атак на Авдіївку відбуваються щоденно.

"Росіяни інтенсивно тиснуть з обох боків - з півдня та півночі. Все залежить від того, де їм вдається просуватися. Це залежить від професіоналізму російських військових та кількості боєкомплекту. Буває, що вони отримають по зубах на півдні і лізуть з півночі. Успіх вони розвивають завдяки хвилям атак - м'ясо, яке йде, щоб викрити наші вогневі позиції і за спинами професіонали, які оперативно та точно намагаються погасити наші вогневі рубежі. Наша артилерія і наші танки також діють вдало. Вони мусять платити досить велику ціну за це просування, яка мають", - підсумував Морозов.