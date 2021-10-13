Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Шумів, Катеринівки та Попасної
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню на Донбасі
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Попасної ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з ручних протитанкових гранатометів.
У районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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