Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти обстріляли з артилерії Чорнобаївку: троє загиблих, є поранені

Окупанти обстріляли з артилерії Чорнобаївку: троє загиблих, є поранені

23 листопада, 2023 четвер
15:18
Війна з Росією удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23

Російські терористи у четвер, 23 листопада, з артилерії обстріляли село Чорнобаївка Херсонської області, внаслідок чого загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

За його словами, внаслідок артобстрілу РФ загинули три людини, ще п'ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості. 

Також було пошкоджено понад 60 житлових будинків та господарських споруд. 

удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23

Фото: t.me/ermaka2022/4047

"Травмованим надається медична допомога. Поліція документує наслідки чергового воєнного злочину окупантів", - додав Клименко. 

  • Того ж дня окупаційна армія атакувала селище Антонівка та місто Берислав Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинув чоловік, поранено жінку. 
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Борис Максудов
23 листопада, 2023 четвер
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
карта заставочна
Автор Богдан Бачинський
22 листопада, 2023 середа
Карта бойових дій за період 15-22 листопада: бої в Авдіївській промзоні та втеча з Олешків
23 листопада, 2023 четвер
ЗСУ атакують на лівобережжі Херсонщини та Мелітопольському напрямку, - ISW
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.15
    Купівля 37.15
    Продаж 37.73
  • EUR
    Купівля 40.12
    Продаж 41.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
23 листопада
15:51
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2211
Під Бахмутом ворог жене піхоту через власні мінні поля і мінує відходи, щоб не відступали, - бригада НГУ "Рубіж"
15:31
Система ситуаційної обізнаності DELTA
Виявлення цілей та координація підрозділів: Міноборони розширило функції системи спостереження за боєм DELTА
14:55
Віктор Орбан
ЄС схвалив виділення Угорщині 900 млн євро в обмін на розблокування допомоги Україні
14:39
Міністерство оборони України
Міноборони прискорило постачання нового озброєння до ЗСУ: процес триватиме до 20 днів
14:36
Латвія
Сейм Латвії одноголосно підтримав початок перемовин про вступ України до ЄС
14:15
Оновлено
Ілюстративне фото
Росіяни атакували Антонівку та Берислав на Херсонщині: загинув чоловік, є поранена
14:04
OPINION
Сергій Фурса
Які неприємності нас чекають без грошей дядечка Сема?
13:56
У Вірменії під час виступу Пашиняна у приміщенні уряду зникло світло
13:45
британія україна
Україна отримала $400 млн під гарантію Великої Британії. Куди спрямують кошти
13:42
Ексклюзив
Ахмед Закаєв
Не повторюйте наших помилок: бригадний генерал Закаєв назвав головні причини встановлення російського режиму в Ічкерії
13:37
Мелітополь
Окупанти в Мелітополі готують агентів для наведення ударів по місту після його деокупації, - Федоров
13:21
Михайло Мудрик (ліворуч)
Євро-2024: Україна дізналася суперників по плей-офф кваліфікації
13:13
путін
Путін прибув до Білорусі на зустріч ОДКБ
13:11
обряд заплітання весільної коси
До нематеріальної культурної спадщини України зарахували обряди "Гоніння гадюк" і заплітання весільної коси
13:00
Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки
Лікарі дістали уламок російської міни з серця 4-річної дівчинки
12:45
фейсбук та інстаграм
Instagram дозволив завантажувати Reels користувачам з усього світу
12:41
Ексклюзив
на фото головна ялинка Харкова
У метро Харкова встановили головну ялинку міста
12:39
холодна осінь
В Україні очікується потепління: прогноз погоди на 24 листопада від Наталки Діденко
12:21
Ексклюзив
Ексміністр енергетики Плачков назвав можливі причини для віялових відключень електрики
12:19
ЗСУ, війна
Окупанти почали третю хвилю штурмів на Авдіївському напрямку, - Тарнавський
12:18
електроенергія
Через дефіцит електроенергії Україна активувала аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 23 листопада
12:09
Ексклюзив
пункт пропуску Шегині_блокада кордону
РФ відправляє на польсько-український кордон "корисних ідіотів" для дестабілізації економік обох країн, - експерт Сієрант
12:04
Knauf
НАЗК несло до переліку міжнародних спонсорів війни німецького інвестора в будівельну галузь РФ
12:03
OPINION
Олександр Саган
Як Москва намагається посварити ПЦУ з Румунською православною церквою
11:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 листопада: скільки коштують євро й долар у банках та обмінниках
11:36
безробіття
Підтримка жінок у бізнесі та працевлаштуванні: Мінекономіки розповіло про наявні в Україні програми
11:15
Огляд
міжнародний огляд
Енергомережа України стала більш вразливою, але більш захищеною, Віктор Орбан погрожує ЄС. Акценти світових ЗМІ 23 листопада
11:14
На Дніпропетровщині облаштували лікарню під землею. Там можна проводити операції
11:13
PR
Визначна прем'єра. "Оппенгеймер" онлайн українською на SWEET.TV
11:04
кримські татари
Окупанти вранці обшукали та затримали членів мусульманської релігійної громади "Алушта" в Криму
11:03
викрадена з Херсонщини дівчинка
Російський політик Миронов "удочерив" викрадену з Херсонщини 10-місячну дівчинку, – ЗМІ
10:37
ПВК Вагнер
Вагнерівці, ймовірно, реабілітувалися перед Кремлем після заколоту, - британська розвідка
10:32
Європол
Європол допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ в Україні
10:11
Александр Шалленберг
ЄС не повинен надавати перевагу Україні перед балканським країнами під час рішення щодо вступу, - МЗС Австрії
10:05
OPINION
Валерій Пекар
Кращі сценарії можливі, тільки треба їх втілювати
09:49
Ексклюзив
Херсонщина стане потужним напрямком стратегічного прориву Сил оборони, - генерал Маломуж
09:42
Швеція - НАТО
Туреччина не ратифікує членство Швеції в НАТО до зустрічі міністрів Альянсу, - Reuters
09:30
Оленегорський горняк, корабель РФ
Окупанти утримують у Чорному морі 2 кораблі, ракетоносії відсутні
09:11
Юрій Щиголь
Хабар Найєму: суд арештував ексочільника Держспецзв'язку з можливістю вийти за заставу
09:07
Борис Максудов
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV