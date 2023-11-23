Окупанти обстріляли з артилерії Чорнобаївку: троє загиблих, є поранені
Російські терористи у четвер, 23 листопада, з артилерії обстріляли село Чорнобаївка Херсонської області, внаслідок чого загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, внаслідок артобстрілу РФ загинули три людини, ще п'ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Також було пошкоджено понад 60 житлових будинків та господарських споруд.
Фото: t.me/ermaka2022/4047
"Травмованим надається медична допомога. Поліція документує наслідки чергового воєнного злочину окупантів", - додав Клименко.
- Того ж дня окупаційна армія атакувала селище Антонівка та місто Берислав Херсонської області. Унаслідок обстрілів загинув чоловік, поранено жінку.
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