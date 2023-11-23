Росіяни вдарили по Антонівці на Херсонщині: є поранена
Російська окупаційна армія у четвер, 23 листопада, атакувала селище Антонівка Херсонської області, унаслідок чого поранень зазнала жінка
Про це інформує Херсонська ОВА.
Вказано, що внаслідок атаки окупантів зазнала поранень 51-річна жінка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням стегна.
"Медики надають потерпілій необхідну допомогу", - додали в ОВА.
- Вночі 23 листопада росіяни гатили по житлових кварталах Херсона. Унаслідок ворожих атак поранення отримав 45-річний чоловік.
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