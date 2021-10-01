Окупанти обстріляли з мінометів Авдіївку: пошкоджено житлові будинки

Про це передає пресцентр штабу ООС.

"У черговий раз ЗФ РФ провели злочинний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування. Систематичні обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння з боку ЗФ РФ несуть пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення і пошкоджують цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Так, 1 жовтня 2021 року, з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі Ясинуватої, був здійснений обстріл населеного пункту Авдіївка із застосуванням мінометів калібру 120 мм.

Українська сторона зафіксувала і задокументувала наслідки обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки. Зокрема, пошкодження отримали приватний житловий будинок по вулиці Колосова і розташовані поруч з ним господарські будівлі.

Втрат серед цивільного населення немає.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, надавши вичерпні докази злочинів.

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