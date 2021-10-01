Окупанти обстріляли з мінометів Авдіївку: пошкоджено житлові будинки
Окупаційні війська 1 жовтня обстріляли з мінометів у бік житлових районів Авдіївки. Пошкоджено будинки мирних жителів
Про це передає пресцентр штабу ООС.
"У черговий раз ЗФ РФ провели злочинний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування. Систематичні обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння з боку ЗФ РФ несуть пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення і пошкоджують цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.
Так, 1 жовтня 2021 року, з боку позицій ЗФ РФ, що знаходяться в районі Ясинуватої, був здійснений обстріл населеного пункту Авдіївка із застосуванням мінометів калібру 120 мм.
Українська сторона зафіксувала і задокументувала наслідки обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки. Зокрема, пошкодження отримали приватний житловий будинок по вулиці Колосова і розташовані поруч з ним господарські будівлі.
Втрат серед цивільного населення немає.
Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, надавши вичерпні докази злочинів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе