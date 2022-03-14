Окупанти обстріляли завод Антонов у Києві
Російські загарбники обстріляли розташований у Києві авіабудівний завод "Антонов"
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Окупанти обстріляли Київ - вибухи пролунали на заводі "Антонов" та в Оболонському районі. На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби", - йдеться у повідмоленні.
У КМДА зазначили, що внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені, проте не уточнили, чи постраждали люди саме внаслідок обстрілу підприємства.
"За попередніми даними загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеню важкості. З місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
- Нагадаємо, вранці 14 березня окупанти обстріляли багатоповерхівку в Оболонському районі Києва: на місці подій виявили тіла двох загиблих, щонайменше трьох людей госпіталізували.
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