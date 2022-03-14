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Окупанти обстріляли завод Антонов у Києві

14 березня, 2022 понедiлок
08:55

Російські загарбники обстріляли розташований у Києві авіабудівний завод "Антонов"

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Окупанти обстріляли Київ - вибухи пролунали на заводі "Антонов" та в Оболонському районі. На місцях вибухів працюють пожежні, медики та інші служби", - йдеться у повідмоленні.

У КМДА зазначили, що внаслідок російських обстрілів є загиблі та поранені, проте не уточнили, чи постраждали люди саме внаслідок обстрілу підприємства.

"За попередніми даними загинули дві людини, 7 мають поранення різного ступеню важкості. З місця вибуху в житловому будинку евакуйовано близько 70 осіб", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
 

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обстріли
Київ
ДП "Антонов"
Оболонський район
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