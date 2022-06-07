Окупанти обстріляли житловий район Степногірська на Запоріжжі: поранено людину, пошкоджено дитячий садочок

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

Внаслідок обстрілу одну людину поранили – постраждалого шпиталізували. Крім того, загарбники обстріляли в Степногірську дитячий садочок – ракета поцілила у двір, осколками вибило близько ста вікон.

"Ворог майже щодня обстрілює селище. В населеному пункті з початку березня відсутнє централізоване водозабезпечення. Свердловини знаходяться за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням", – йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.

Нагадаємо, Росія обстріляла в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу - є постраждалі.

Окупанти обстріляли з "ураганів" Дніпропетровщину, є постраждалий.

Загарбники обстріляли з артилерії Сумщину: пошкоджено будинки та лінію електропередач.

Ворог за добу знищив вогнем 30 гектарів екосистеми на Харківщині.

За інформацією обласної влади, до війни в Степногірську мешкало понад 5 тис. людей, зараз – вдвоє менше.