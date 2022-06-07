Окупанти обстріляли житловий район Степногірська на Запоріжжі: поранено людину, пошкоджено дитячий садочок
Загалом у селище Степногірськ (Василівський район Запорізької області) попало 8 рашистських снарядів. Руйнувань зазнав третій мікрорайон міста
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.
Внаслідок обстрілу одну людину поранили – постраждалого шпиталізували. Крім того, загарбники обстріляли в Степногірську дитячий садочок – ракета поцілила у двір, осколками вибило близько ста вікон.
"Ворог майже щодня обстрілює селище. В населеному пункті з початку березня відсутнє централізоване водозабезпечення. Свердловини знаходяться за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням", – йдеться в повідомленні Запорізької ОВА.За інформацією обласної влади, до війни в Степногірську мешкало понад 5 тис. людей, зараз – вдвоє менше.
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