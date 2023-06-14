Окупанти перекинули в Бердянськ 20 військових гелікоптерів, - "Схеми"

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми", який отримав супутникові знімки Planet Labs за 13 червня.

Станом на 13 червня на аеродромі перебували щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ, 20 із яких з'явилися там нещодавно, судячи з супутникових знімків за 31 травня.

Двоє залучених "Схемами" авіаекспертів допомогли розпізнати моделі гелікоптерів на летовищі:

5 вертольотів Ка-52;

9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;

13 вертольотів Ка-29.

Фото: Радіо Свобода

"Більшість гелікоптерів – це для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до полю бою", – зазначив у коментарі "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Військовий експерт Михайло Жирохов пояснив журналістам, що аеродром Бердянська окупанти використовують імовірно як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації, розташованих в окупованому Криму

"Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – "робота по заявкам" – неможлива", – сказав Михайло Жирохов.

Експерт додав, що перекинуті до Бердянська гелікоптери росіяни також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених, перекидання військ і спорядження.

12 червня ЗСУ знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, ще відомий як "Алігатор" - літальний апарат став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні.

Міноборони повідомило, що ЗСУ мають успіх у наступальній операції на Бердянському напрямку і станом на 13 червня взяли під контроль до трьох квадратних кілометрів, просунувшись на відстань від пів кілометра до кілометра.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 13 червня спостерігалась активізація руху окупантів через Маріуполь з Бердянська, а не навпаки.