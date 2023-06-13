Окупанти вперше рухаються через Маріуполь з Бердянська, а не навпаки, - радник міського голови Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти активізували рух через місто з Бердянського напрямку
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Я сподіваюсь, що всі звернули увагу на те, що Генштаб ЗСУ вперше прокоментував ситуацію на Бердянському напрямку. Повірте, що для будь-якої людини, яка відстежує що відбувається в Маріуполі це дуже хороші новини. Цього достатньо для подальшого оптимізму. До того ж сьогодні ми спостерігаємо активізацію руху окупантів через Маріуполь з Бердянська, а не навпаки. Поки що ми намагаємось дізнатись, куди вони рухаються. Однак такі новини дають нам стриманий оптимізм щодо звільнення наших територій", - пояснив Андрющенко.
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