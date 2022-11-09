Окупанти підірвали п’ять мостів на Херсонщині, щоб стримати ЗСУ, - депутат облради

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти підірвали не тільки Дар’ївський і Тягінський мости, вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки в бік Херсону через канал. Підірвали міст в Новокаїрах, підірвали міст в Миловому. Тобто окупанти підривають зараз абсолютно всі мости, які є на правобережній частині Херсонщини. Окупанти готують таким чином собі відхід для того, щоб пригальмувати якраз натиск Збройних Сил України", — пояснив Хлань.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.

Окупанти вивезли з Херсонської області близько 80 тисяч людей.

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