Про це 9 листопада повідомив херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов, передає ТАСС.

"Багато хто виїхав. Евакуювали близько 80 тисяч людей. Допомагаємо виїхати з Херсона всім охочим. Я зараз сам у Херсоні", — сказав колаборант.

Стремоусов раніше казав, що російська армія має намір "евакуюватися" на лівий берег.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.

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