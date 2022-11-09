Гауляйтер Стремоусов заявив, що з Херсонщини "евакуювали" 80 тис. людей
Окупанти вивезли з Херсонської області близько 80 тисяч людей
Про це 9 листопада повідомив херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов, передає ТАСС.
"Багато хто виїхав. Евакуювали близько 80 тисяч людей. Допомагаємо виїхати з Херсона всім охочим. Я зараз сам у Херсоні", — сказав колаборант.
- Стремоусов раніше казав, що російська армія має намір "евакуюватися" на лівий берег.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.
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