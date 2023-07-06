Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Окупанти планують перевести енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину", це загрожує аварією, - Енергоатом

Окупанти планують перевести енергоблок ЗАЕС у стан "гарячого зупину", це загрожує аварією, - Енергоатом

6 липня, 2023 четвер
17:38
Війна з Росією Окупанти на блокпостах не пропустили українські ЗМІ до ЗАЕС та заглушили зв‘язок в Енергодарі, щоб унеможливити передачу матеріалів зі станції, - Енергоатом

Окупанти збираються перевести енергоблок №4 на ЗАЕС у стан "гарячого зупину", станції може не вистачити охолодження, що призведе до аварії

Про це пише Енергоатом.

Компанія пояснює, що така ситуація може виникнути через зневоднення Каховської ГЕС, оскільки наразі наявних ресурсів не вистачить для охолодження більшої кількості енергоблоків.

При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин".

"Отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації", - йдеться у повідомленні. 

Енергоатом повідомляє, що окупаційний керівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне розпорядження. 

Також, компанія наголошує, що український персонал не може вплинути на ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

"Розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!", - додає Енергоатом.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

У чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на дахах 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові. Однак місія МАГАТЕ заявила, що не зафіксувала ознак мінування станції.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов 6 липня заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується.

Однак, президент НАЕК "Енергоатом" згодом повідомив, що Запорізькій АЕС нині перебувають близько 700 росіян. Станцію заміновано, а на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда.

ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
ядерна небезпека
Читайте також:
5 липня, 2023 середа
У Нікопольській РВА відзвітували, що радіаційний фон на ЗАЕС - у нормі
Сергій Суровікін
5 липня, 2023 середа
Після заколоту Пригожина двоє російських генералів перестали з'являтися на публіці, - британська розвідка
Іран
4 липня, 2023 вiвторок
Іран офіційно вступив до антизахідної коаліції ШОС: що про неї відомо
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
6 липня
18:11
Олена Зеленська взяла участь у презентації автошкіл
В Україні відкрили перші автошколи для людей з інвалідністю
18:02
посол Грузії
Посол Грузії покинув Київ на вимогу МЗС України
18:00
OPINION
Сергій Марченко
Щоб бути у НАТО, слід стати дорослими
17:40
Луїш Каштру
Команду Роналду очолив колишній тренер "Шахтаря"
17:38
Смартфон
У сервісі "Київ Цифровий" додали функцію оплати комунальних послуг
17:32
Сергій Лавров
Лавров провів з експосадовцями США таємні переговори про умови припинення війни в Україні, - NBC
17:27
Міністерка фінансів США Джанет Єллен
До Китаю прибула міністерка фінансів США
17:22
авто з російськими номерами на кордоні
У Німеччині в росіян конфіскують авто з номерами РФ
17:17
Росіяни обстріляли Донеччину: загинула жінка, чотирьох людей поранено
17:07
НАТО
На саміті НАТО ймовірно буде озвучена компромісна позиція щодо членства України, – Київський безпековий форум
16:43
Велика Британія визначилася із кандидатурою нового посла в Україні
16:37
форма для ЗСУ
Уперше від повномасштабного вторгнення ввійдемо в зиму зі своєчасно відшитою формою для ЗСУ, - Ярова
16:34
Ексклюзив
Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков і президент України Володимир Зеленський
Снаряди, ремонт техніки та МіГ-29: експерт Defense Express Киричевський розповів, чим Болгарія може допомогти Україні
16:32
відключення електроенергії
"Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня": для Одещини закуповують генератори й сонячні панелі
16:27
ОПУ
В Україні боротьба з корупцією має ознаки вендетти проти реформаторів з уряду Порошенка, - Newsweek
16:26
Оновлено
Володимир Зеленський і Ніколай Денков
Зеленський прибув до Болгарії та підписав декларацію про підтримку членства України в НАТО
16:21
Оновлено
РФ гатила уранці по Херсонщині: 6 людей постраждало
16:13
Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей
16:13
Ексклюзив
ЗСУ зайняли стратегічно важливі висоти у Кліщіївці поблизу Бахмута, - військовослужбовець Бабичев
16:04
OPINION
Ірина Павленко
Росія мріє відновитися як імперія. Царська чи радянська?
16:02
Оновлено
Україна повернула з полону
Україна повернула з полону 45 людей, серед них захисники Маріуполя та Азовсталі
16:01
Реджеп Тайїп Ердоган
Зеленський у Туреччині зустрінеться з Ердоганом, – Bloomberg
16:01
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:00
Оновлено
Ракетний удар по Львову у ніч на 6 липня
Нічна атака на Україну: у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок, 5 людей загинули
15:54
вагнерівці у Бахмуті
До Білорусі вже могли перекинути близько 200 вагнерівців, - Гаюн
15:37
Винищувачі РФ у Сирії переслідували американські безпілотники, які виконували місію проти ІДІЛ
15:35
Ексклюзив
путін пригожин
Долю Пригожина вирішуватиме особисто Путін, - військовий експерт Ступак
15:28
Оновлено
Анатолій Шарій
Прокремлівському блогеру Шарію повідомили про нову підозру в держзраді
15:25
Фінляндія, Україна
Зенітна зброя та боєприпаси: Фінляндія схвалила 17-й пакет допомоги Україні
15:15
генконсульство Фінляндії
РФ закриває генконсульство Фінляндії в Петербурзі та висилає 9 дипломатів
15:13
Еліна Світоліна
Вімблдон: українки Світоліна та Цуренко вийшли до третього кола
15:08
Синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах 7 липня буде сильна спека
15:03
Ганна Маляр
У Макіївці знищено великий склад РФ з артснарядами та ракетами для "градів", - Маляр
14:50
Посівна трактор
Фермери в 9 областях України отримають від продовольчої організації ООН насіння зернових для осінньої посівної
14:49
Кирило Буданов
РФ стоїть на межі громадянської війни, для посилення конфлікту вистачить мінімального інциденту, - Буданов
14:41
Ексклюзив
вибух у Шевченківському суді Києва
Події 5 липня у Шевченківському суді Києва - це вирок судовій і правовій системі у нашій державі, - депутат Київради Ємець
14:31
Вчені попередили, що Африка може розколотися на дві частини та утворити шостий океан
14:29
секс
Чат-боту ChatGPT знайшли застосування в секс-індустрії: подробиці
14:23
найпростіші синтетичні клітини
Найпростіші синтетичні клітини розвиваються швидше, ніж природні
14:20
Дні державності Литви
Президент Литви нагородив Залужного орденом "Лицарський хрест"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV