Окупанти планують підірвати кілька об'єктів соцінфраструктури, закликаємо жителів Донецька залишатися вдома, - розвідка

Про це йдеться в заяві служби зв'язків з громадськістю ГУР МО України.

"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України у терактах", - йдеться в повідомленні.

Жителів окупованого Донецька закликають не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.

Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не має наміру звільняти окуповані території силовим шляхом, і є велика загроза, що росіяни на Донбасі здійснюватимуть провокації, в яких звинуватять Збройні Сили України.

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